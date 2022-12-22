Новый детсад на 220 мест открыли в микрорайоне Лесной в Иркутске

В учреждении есть все необходимое для воспитательного процесса Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске закончили строительство нового детского сада "Лисенок" в микрорайоне Лесной. Учреждение рассчитано на 220 мест, сейчас набирают детей в группы. До конца 2022 года в сад будут ходить 206 детей. Об этом сообщает администрация города.

- Воспитанники смогут заниматься в спортивном и музыкальном залах, плавать в бассейне. Предусмотрена комната с интерактивной песочницей, игрушками, цифровой доской. Установлены камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, системы оповещения, электронные замки, ворота с жесткой фиксацией, а также организован пост охраны, - рассказали в мэрии.

Также в учреждении есть спортивные площадки, есть свой игровой участок для каждой группы по возрастам.

Напомним, строительство важных социально-значимых объектов является приоритетным направлением работы как администрации Иркутска, так и правительства Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08