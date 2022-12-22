Документальный фильм о драматурге Вампилове покажут жителям Иркутской области в 2023 году

Прорывом Вампилова на советскую театральную сцену стала постановка пьесы "Прощание в июне" Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске презентовали документальный фильм "Помним. Счастливы..." об известном драматурге Александре Вампилове. Авторами проекта выступили сотрудники Культурного центра Вампилова, а также режиссеры Скоробогатов и Мария Кельчевская. Жители региона увидят киноленту в 2023 году. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Он создан на основе цикла интервью деятелей культуры. Среди них – народный артист Михаил Боярский, известный актёр Андрей Мерзликин, режиссёры московских и петербургских театров, - рассказали в мэрии.

В фильме рассказали о Вампилове не только как о хорошем драматурге, но и как о человеке. Показы фильма устроят в Кутулике, Усть-Илимске, Черемхово, Ангарске и Усолье-Сибирском.

Напомним, Александр Вампилов - бурятский советский прозаик и драматург. Он родился в Иркутской области в 1937 году. Прорывом Вампилова на советскую театральную сцену стала постановка пьесы "Прощание в июне".

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