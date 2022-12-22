Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии на улице Аэрофлотской в Иркутске

На месте работают пять бригад. Фото: пресс-служба оператора теплосетей

Прокуратура начала проверку после прорыва трубы в Октябрьском округе Иркутска. Горячая вода залила улицу Аэрофлотскую, на место сразу отправили бригаду рабочих. Местность огородили, чтобы избежать несчастных случаев. Об этом сообщает прокуратура Приангарья.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос полного восстановления теплоснабжения находится на контроле прокуратуры, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в теплосети нашли дефект на обратном трубопроводе. В данный момент провели переключение на резервные тепловые сети, однако без отопления остались 44 дома. На месте работает сразу пять бригад со спецтехникой. После проверки станет ясно, кто несет ответственность за очередную коммунальную аварию.

За последний месяц произошло минимум три аварии на теплосетях в разных городах: в поселке Артемовский, Братске, Слюдянке.