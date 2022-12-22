Читинец попал в книгу рекордов Гиннеса, обойдя Байкал по периметру за 36 дней

Фото: стоп-кадр видеосюжета телеканала "Забайкалье"

Александр Семенов - альпинист с огромным стажем, который покорил не одну гору. Он путешествовал как один, так и с группами туристов, и в 2022 году захотел достичь новых высот в своей профессиональной карьере - обойти весь Байкал по его периметру. И он это сделал, попав в книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Первые восхождения у меня были в наших Саянских горах, на одну из самых знаменательных, интересных вершин, это высшая точка Сибири, гора Мунку-Сардык, это было в 98 году. Самая знаковая для меня вершина, с неё и началась моя профессиональная восхожденческая карьера, - рассказал Семенов.

Спортсмен обошел Байкал за 36 дней и 6 часов - это новый рекорд. За 25 лет он успел стать чемпионом России и мира по спортивному туризму.