Застрявший в канализации пуховик стал причиной затопления улицы в Чите

Фото: стоп-кадр видеосюжета телеканала "Забайкалье"

В Чите затопило дорогу к Каштакскому кольцу, на место выехали сотрудники "Водоканала". Оказалось, что причиной стал обыкновенный пуховик - он застрял в канализационной трубе и вызвал затор. Что еще находят специалисты в канализационной системе, рассказал телеканал "Забайкалье".

- Помимо обычного мусора из недр канализации на днях достали свежие неразрезанные яблоки и даже пылесос. Сюда этот мусор попадает двумя способами: через открытый люк или, как в жилом комплексе "Читинка", прямо из квартир – по трубам, - рассказал корреспондент.

Так как многие квартиры сдаются в аренду, жильцы не переживают по поводу сохранности коммуникаций дома и даже сантехники внутри квартиры. Поэтому запрещенные к выбросу в санузел предметы - влажные салфетки, маски, личной гигиены средства и даже подгузники - оказываются в канализации.