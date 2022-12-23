Специалисты мэрии Иркутска проверяют 27 елочных базаров Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Пиротехнику и живые ели в преддверии Нового году проверяют специалисты администрации Иркутска в местах торговли. Ежедневно они проводят рейды по елочным базарам, где торгуют живыми деревьями и лапником, всего таких точек в городе 27. У каждого продавца при себе должен быть порубочный билет или договор купли-продажи, чтобы подтвердить происхождение хвойной красавицы. Мероприятия продолжатся до конца праздников.

– С начала текущей недели составлено 4 протокола об административном правонарушении в отношении продавцов елей. Торговля велась на территории Октябрьского округа, материалы переданы в профильную комиссию, - рассказала начальник департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Анна Дудкевич.

За продажу хвойных деревьев без необходимых документов продавцу грозит штраф от 1 до 5 тысячи рублей, должностному лицу – от 5 до 13, юрлицу – от 10 до 55 тысяч рублей.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала об истории 53-летнего Владимира Шмелева из Шелехова. В прошлом пожарный нашел свое призвание в том, чтобы дарить новогоднее чудом малышам. Однажды переодевшись в Деда Мороза ради сына, он 12 лет подряд примерял на себя роль волшебника. Сегодня без сибиряка или Деда Дубака не обходится не одна елка в детском саду "Колосок".