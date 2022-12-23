Более 1,3 тысяч тонн снега вывезли за ночь с дорог Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Снегопад в столице Приангарья к концу 2022 года продолжает бить рекорды. По данным синоптиков на 23 декабря, в городе выпало 17,2 мм осадков при месячной норме 18 мм. При этом, непогода продолжится в пятницу и субботу, предупреждают специалисты. Так, в ночь на 23 декабря дорожные службы вновь приводили в порядок центральные и магистральные улицы. Вывезено больше 1,5 тысяч снега. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Работы выполняли ручным и механизированным способом. Также очищали остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, заездные карманы, разметали перекрестки. В течение дня продолжим, по необходимости будем проводить противогололедную обработку проезжей части и тротуаров, – уточнил исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов.

Помимо этого, еще 225 тонн снега вывезли при уборке мостов, путепроводов, подходов и подъездов к ним. Днем 23 декабря все плановые работы по уборке города будут проводить в штатном режиме.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о коммунальной аварии, которая произошла накануне, 22 декабря, около дома №6 на улице Аэрофлотской. На поверхность поднялась горячая вода. Пар застилает улицу, а вода рискует залить всю проезжую часть. О неполадках узнала компания-оператор теплосетей Иркутска и отправила бригаду на решение проблемы. Выявлен дефект на обратном трубопроводе тепловой сети. Прокуратура тем временем начала проверку.