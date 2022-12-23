Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная федерация бенди приняла решение о чемпионате мира по хоккею с мячом. Проводить его будут не в Иркутске, как планировалось с 2019-го года, а в шведском городе Обю. Об этом сообщили на сайте организации.

Ранее открытие масштабного спортивного мероприятия была невозможной из-за разных причин. Изначально Иркутск должен был провести чемпионат мира по бенди зимой 2019 года. Однако для этого в городе не было подходящей крытой ледовой арены. Весной 2020 года команды подэлитной группы B сыграли стадионах «Рекорд», «Зенит» и «Труд». Матчи элитной группы А должны были пройти в новом ледовом дворце «Байкал», но в планы дважды вмешалась пандемия коронавируса.

Напомним, сегодня, 23 ноября, состоится новогодний матч «Байкал-Энергии» и сборной России. Это первый товарищеский матч. Болельщиков приглашают в ледовый дворец «Байкал». За полтора часа до старта начнут свою работу развлекательные зоны для детей и взрослых, а также резиденция Деда Мороза. Также будет проведена благотворительная акция для детей из подшефных детских домов