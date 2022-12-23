Пытаясь заработать 1000 рублей сибирячка получила 4 года колонии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее судимая 33-летняя женщина вновь отправится в места лишения свободы в Приангарье. Жительница Вихоревки Братского района в середине сентября рядом со своим домом назначила встречу покупателю и передала ему 1 грамм тяжелых наркотиков. Ее тут же задержали полицейские. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В ходе обыска у в жилище подозреваемой полицейские обнаружили еще более 1 грамма аналогичного наркотического средства, которое она хранила для личного потребления, - рассказали в ведомствах.

Женщину Братский районный суд признал виновной в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ. Ей назначено наказание в виде 4 лет в исправительной колонии общего режима.

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