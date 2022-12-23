52-летний мужчина сгорел в собственном доме в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Специалисты работают на месте трагедии в поселке Боково города Иркутска. Деревянный дом загорелся около 6 утра. Когда спасатели прибыли на место все здание охватило пламя, которое в любой момент могло перекинуться на соседние участки. Поврежденная крыша рухнула. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В течение часа открытый огонь был ликвидирован, в результате пожара дом поврежден на площади 48 квадратных метров, - рассказали в ведомстве. - При разборке конструкций в кухне на полу был обнаружен погибший.

Пожар унес жизнь 52-летнего мужчины, который, по словам свидетелей произошедшего, жил один и страдал от алкогольной зависимости. Отмечается, что печь и электропроводка были в плачевном состоянии.

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