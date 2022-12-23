Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Иркутской области 23 и 24 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

О сильных снегопадах предупреждают синоптики жителей Приангарья. К последствиям непогоды прежде всего готовятся сотрудники Дорожной службы региона. Еще ночью 303 спецмашины выехали на уборку региональных дорог. На обработку проезжих частей от гололеда ушло 350 тонн материала. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Игорь Кобзев.

- Часть федеральной трассы Р-258 «Байкал», проходящей по территории Слюдянского района Иркутской области, находится в ведении ФКУ Упрдор «Южный Байкал». На ее содержание задействовано более 16 единиц специализированной дорожной техники, - отметил глава региона.

Для проведения патрульной снегоочистки планируется задействовать 220 машин Упрдор «Прибайкалье»

Напомним, снегопад в Иркутске к концу года продолжает бить рекорды. Только в минуашую ночь дорожники вывезли с улиц города 1,5 тысяч снега. По данным метеорологов на 23 декабря, сначала месяца выпало 17,2 мм осадков при месячной норме 18 мм. Иркутян также предупреждают о приближающемся ухудшении погоды. Автомобилистов просят предельно осторожными и снижать скорость.