«Аэрофлот» откроет регулярные рейсы из Иркутска в Бангкок с 18 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дважды в неделю, по средам и субботам, можно будет улететь из Иркутска в столицу Тайланда. Рейсы запустят с 18 января 2023. Доставлять в Тайланд пассажиров будут на самолетах Boeing 737-800. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

- Время в пути составит 6 часов 25 минут, - сообщается на сайте перевозчика.

Также на портале авиакомпании можно ознакомиться с актуальным расписанием.

Напомним, о сильных снегопадах 23 и 24 декабря предупреждают синоптики жителей Приангарья. К последствиям непогоды прежде всего готовятся сотрудники Дорожной службы региона. Только в минувшую ночь дорожники вывезли с улиц Иркутска больше 1,5 тысяч тонн снега. По данным метеорологов, сначала месяца выпало 17,2 мм осадков при месячной норме 18 мм.