Мужчина и женщина погибли в загоревшейся квартире в Нижнеилимском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двое жителей поселка Рудногорск Нижнеилимского района погибли минувшей ночью при пожаре в двухквартирном доме. По предварительным данным специалистов, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания. Звонок от соседей хозяев загоревшейся квартиры поступил в экстренные службы в 02:55. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту пожара были направлены два пожарных расчета, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия первого пожарного подразделения квартира была полностью охвачена огнем с выходом на кровлю.

В 04:20 открытый огонь был потушен. Помимо самой квартиры пламя повредило и крышу дома. Тела 61-летних мужчины и женщины были найдены спасателями.

Напомним, пять бригад и вся необходимая спецтехника работали над устранением коммунальной аварии на улице Аэрофлотская в ночь на 23 декабря. На поверхность вышла горячая вода, из-за чего на улице образовалось облако пара. Последствия случившегося удалось устранить. Из-за дефекта на теплосетях без отопления оставались жители 44 домов.