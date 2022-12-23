В пострадавшем от паводка Тулуне построили еще четыре восьмиэтажных дома Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулуне 320 семей встретят Новый год в новых квартирах. В эксплуатацию сдали четыре восьмиэтажки в микрорайоне Угольщиков. Их построили для тех, чье жилье пострадало или было разрушено при крупном паводке 2019 года. На возведение ушло более 1,3 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В ближайшее время граждане будут оформлять документы на право собственности и заселяться. Территория вокруг домов благоустроена. В следующий мой визит в Тулун обязательно встречусь с жильцами, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Новые квартиры в этих домах получат семьи из Тулуна, Тулунского района, поселков Куйтуна и Заларей.

Напомним, два из трех паромов по техническим причинам досрочно завершили навигацию на популярный у туристов байкальский остров Ольхон. Всех, кто хочет попасть на остров, просят учитывать этот факт при планировании поездок.