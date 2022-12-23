10-летний мальчик пострадал под колесами Land Rover в Усть-Илимске

Полиция начала проверку Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Полиция начала проверку после автоаварии, которая произошла поздним вечером в Усть-Илимске. Сотрудники ГИБДД получили звонок о том, что в ДТП пострадал ребенок: 10-летний мальчик попал под колеса Land Rover, когда пересекал дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 23-летний водитель автомобиля Land Rover допустил наезд на 10-летнего мальчика, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший с полученными травмами был госпитализирован, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Только после этого можно будет установить степень ответственности каждого из участников аварии. Также поговорят с родителями мальчика - почему он в такой поздний час оказался на дороге один.