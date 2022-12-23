320 семей начали заселение в многоэтажные дома микрорайона Угольщиков в Тулуне

До этого в микрорайоне построили еще шесть домов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулуне сдали в эксплуатацию четыре многоквартирных дома для тех, кто пострадал при наводнении в 2019 году. 320 семей смогут встретить новогодние праздники в новых квартирах, они уже заселяют в восьмиэтажки. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- На возведение четырех 8-этажных домов в Угольщиков направлено более 1,3 млрд рублей. При этом свыше 881 млн рублей – средства резервного фонда правительства Российской Федерации, распоряжение о их выделении региону в мае 2022-го подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, - рассказали в пресс-службе.

А из казны Приангарья выделили более 500 миллионов рублей. Отметим, это не первые построенные дома в микрорайоне Угольщиков: здесь уже стоят шесть восьмиэтажек на 496 квартир. В них заселение прошло в конце 2020 года.

Напомним, наводнение в Иркутской области в 2019 году забрало жизни пяти человек, более ста сибиряков получили травмы. Под водой оказались 4 тысячи домов в 31 населенном пункте.