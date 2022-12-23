Два катка на острове Конный и улице Урицкого откроют для посещения 24 декабря в Иркутске

Каток на Урицкого предназначен скорее для детей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске запланировали открытие двух катков - на острове Конный и улице Урицкого. Заливку закончили, поэтому уже в ближайшие выходные лед откроют для посетителей разных возрастов. Старт работы запланирован на 24 декабря. Об этом сообщает администрации города.

- Режим работы катка ежедневный. Вход бесплатный. На территории острова будут действовать прокат зимнего инвентаря и кафе, - рассказали в мэрии о катке на острове.

А вот на улице Урицкого залили каток для маленьких детей - он поменьше, чем на Конном.

Напомним, в Иркутске уже начали проводить предновогодние праздничные мероприятия для детей и взрослых. С 17 декабря работает резиденция Деда Мороза, в этом году - очно. Из-за пандемии ему приходилось на некоторое время перейти на удаленный режим работы.

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