Второй этап благоустройства набережной Свирска завершили к 23 декабря

Фото: ТГ-канал мэра Свирска

В Свирске закончили работы в рамках второго этапа благоустройства местной набережной - территории "Свирской Ривьеры". Работы провели по программе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, Свирск единственный город Приангарья, который выигрывает в этом конкурсе. Об этом сообщил градоначальник Владимир Орноев.

- Благодаря этому наша набережная кардинально изменилась. Жителей же хочу попросить беречь то, что у нас на сегодня получилось реализовать! - написал мэр.

Напомним, в Свирске большая набережная на берегу Ангары - это эксклюзивный туристический объект.

Ранее "КП-Иркутск" писала об открытии ледовых катков в Иркутске, на острове Конный и улице Урицкого. Старт работы запланирован на 24 декабря, на острове проведут праздничные мероприятия.

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