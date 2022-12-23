55 служебных автомобилей получили школы 22 муниципалитетов Иркутской области

Это стало еще одной мерой поддержки образовательных учреждений Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Школы Иркутской области получили новые служебные автомобили, микроавтобусы и более вместительные автобусы. Всего в общей сложности в образовательные учреждения направили 55 машин в 22 муниципалитета. 16 из автомобилей находятся в Иркутском районе. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- По четыре автобуса предоставлены в Тайшетский и Качугский районы. Три автобуса уйдут в Боханский район, по два автобуса получат школы Тулуна, Заларинского, Баяндаевского, Усть-Кутского, Черемховского, Слюдянского и Эхирит-Булагатского районов. Пять автобусов переданы в коррекционные школы Иркутска, - рассказали в госоргане.

По данным правительства, закупили 22 микроавтобуса, каждый из которых вмешает 11 человек, а также 33 автобуса вместимостью 22 человека.

Отметим, в школах Иркутской области также проводят капитальный и косметический ремонт, закупают необходимую аппаратуру и служебные автомобили.

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