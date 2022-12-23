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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:32

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря затронет улицы двух округов

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря произойдет из-за планового ремонта
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение отопления в Иркутске 24 декабря

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря затронет улицы двух округов. Также перебои запланированы на 26 декабря, через день. Это анонсировал оператор теплосетей города, заранее принеся извинения за неудобства.

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря: адреса, сроки

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Александра Невского, 38, Киевская, 11в и в переулке Пионерский, 6, - объяснили в пресс-службе причину перебоев с подачей тепла.

То есть отключение произойдет из-за плановых ремонтных работ в Правобережном и Октябрьском округах Иркутска. В частности, отопления не будет в домах по улицам Киевской, Партизанской, Александра Невского, Богдана Хмельницкого и других.

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря начнется с утра, точные адреса и время смотрите в таблицах от оператора теплосетей.

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря