Отключение отопления в Иркутске 24 декабря Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря затронет улицы двух округов. Также перебои запланированы на 26 декабря, через день. Это анонсировал оператор теплосетей города, заранее принеся извинения за неудобства.

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря: адреса, сроки

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Александра Невского, 38, Киевская, 11в и в переулке Пионерский, 6, - объяснили в пресс-службе причину перебоев с подачей тепла.

То есть отключение произойдет из-за плановых ремонтных работ в Правобережном и Октябрьском округах Иркутска. В частности, отопления не будет в домах по улицам Киевской, Партизанской, Александра Невского, Богдана Хмельницкого и других.

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря начнется с утра, точные адреса и время смотрите в таблицах от оператора теплосетей.