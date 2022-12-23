Городские службы Иркутска перевели в усиленный режим работы из-за снегопада

Вывозить снег начнут после окончания снегопада Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске подготовились к снегопаду: городские службы перевели в усиленный режим работы для расчистки проезжих частей и тротуаров. При начале осадков сначала выведут спецтехнику на обработку асфальта от гололеда, а также на разметание проезжих частей. Только после окончания снегопада начнут вывозить снег. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в городе облачно с прояснениями, снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -11,-13 градусов, днем -9,-11 градусов, - рассказали в мэрии.

Автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения и особую осторожность. Из-за скользких дорог тормозной путь увеличивается, нужно соблюдать скоростной режим.