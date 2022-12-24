Погода в Иркутске 24 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутске 24 декабря будет снежной и не сильно ветряной, об этом рассказали синоптики региона. По их данным, суббота начнется облачно, небо затянуто облаками, из которых потом пойдет снег. Об этом сообщает Гидрометцентр Приангарья.

Погода в Иркутске 24 декабря: снегопад, морозы

- Облачно, снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура -9,-11 градусов, - коротко и емко оценили этот день специалисты.

На улицах работают снегоуборочные машины, который расчищают проезжие части и тротуары от снега. В Иркутске городские службы перевели в усиленный режим работы, потому что снегопады и не планируют останавливаться. В социальных сетях пользователи отметили хорошую работу коммунальщиков в этом году.

А 25 декабря, в воскресенье, станет холоднее: морозы усилятся до -19 градусов, причем ближе к ночи столбики термометров упадут до -25 градусов в Иркутске. Зато стихнет ветер, его средняя скорость составит всего 1 метр в секунду.

Таким образом, погода в Иркутске 24 декабря будет достаточно благоприятной для прогулок и мероприятий, чем на следующий день, в воскресенье.

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