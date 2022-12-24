Реальный срок получил инспектор лесного комплекса за вымогательство взятки в Нижнеудинске

Также у обвиняемого нашли боеприпасы без лицензии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд вынес приговор инспектору лесного комплекса из Нижнеудинска, которого обвинили в вымогательстве взятки и в незаконном хранении патронов. Прокуратура запросила для бывшего госслужащего годы лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает СК и прокуратура Иркутской области.

- 18 марта государственный лесной инспектор путем вымогательства получил от главы крестьянско-фермерского хозяйства взятку в размере 100 000 рублей за не привлечение его к административной ответственности за нарушения правил лесопользования, - рассказали следователи.

Деньги госслужащий требовал прямо в здании территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Нижнеудинскому лесничеству. Когда у сибиряка провели обыск, обнаружили, что он незаконно хранил боеприпасы - это стало еще одной уголовной статьей.

Суд рассмотрел дело и вынес решение: бывший госслужащий проведет в колонии строгого режима 7,5 лет, еще 5 лет он не сможет занимать должности в органах власти. Пока что приговор не вступил в законную силу, это значит, что подсудимый может его оспорить.

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