Более 1,5 млн рублей лишились двое жителей Иркутской области из-за мошенников

Правоохранительные органы завели уголовные дела Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Иркутской области двое жителей северных территорий лишились в общей сложности 1,5 миллиона рублей из-за телефонных и интернет мошенников. Один из пострадавших регулярно инвестировал в криптовалюту, переводя деньги на счета преступника. Конечно, никакой "отдачи" от такого инвестирования он не получил. Об этом сообщает МВД Приангарья.

- 41-летний житель Усть-Кута в сети Интернет увидел объявление о заработке путем инвестирования в криптовалюту. Пройдя по ссылке, он заполнил анкету, указав свои персональные данные. Через некоторое время с ним связался неизвестный, представившийся менеджером по работе с клиентами. Он сообщил потерпевшему, что для начала работы ему необходимо установить приложение, которое является одним из самых быстрорастущих криптовалютных торговых платформ, - рассказали о произошедшем в полиции.

При этом на каждом из этапов инвестирования преступник предоставлял сибиряку поддельные графики движения денег на бирже. Таким образом, сибиряк перевел 1,4 миллиона рублей мошенникам.

А второй пострадавший лишился 200 тысяч рублей, потому что поверил мужчине "из правоохранительных органов". Здесь схема обмана оказалась классической: якобы со счетов жителя региона хотят похитить деньги и их срочно нужно перевести на "безопасный" счет.

Уже настоящие правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве, сейчас устанавливают личности преступников.