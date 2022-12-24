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НовостиОбщество24 декабря 2022 5:12

7-балльные пробки сковали улицы Иркутска из-за снегопада днем 24 декабря

По прогнозам специалистов, они продержатся не меньше часа
Дарья БОЛЕСОВА
Городские службы расчищают снег

Городские службы расчищают снег

В Иркутске днем 24 декабря на дорогах образовались 7-балльные пробки. Горожане и гости города спешат провести свой выходной в кафе, ресторанах и гостях. На транспортную нагрузку повлиял снегопад: хоть городские службы и работают в усиленном режиме, погода остается непреклонной.

По данным онлайн-сервисов, пробки образовались по улицам Маяковского, Чкалова, Байкальской, Сергеева, бульваре Рябикова, переулке Спортивном и другим. Семибалльные пробки продержатся несколько часов, но не до следующего "уровня" не дойдут.

Автомобилистам нужно соблюдать осторожность на скользких дорогах и помнить об увеличении тормозного пути в такую погоду. Также из-за метели снижена видимость.

25 декабря, в воскресенье, продолжит валить снег, а морозы усилятся до -19 градусов. Зато ветер стихнет до 1 метра в секунду.