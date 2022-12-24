250 коммунальщиков со 100 единицами спецтехники убирают улицы Иркутска от снега

За ночь вывезли 1910 тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на борьбу с капризами погоды привлекли 250 дорожных рабочих, которые расчищают снег. Они используют 100 единиц техники: это и погрузчики, и грузовики, и т.д. Ночами город уже расчищали, коммунальщики вывезли 1910 тонн снега. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- В дневные часы должны убираться второстепенные улицы и дворовые территории, ночью - проводиться работы на основных магистралях и мостовых сооружениях. Особое внимание важно уделить очистке тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, остановок общественного транспорта, необходимо усилить уборку возле социальных учреждений, - заявил Руслан Болотов.

Работу городских служб усилили еще к ночи вчерашнего дня. На дорогах образовались пробки из-за снегопада.