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НовостиОбщество24 декабря 2022 6:33

250 коммунальщиков со 100 единицами спецтехники убирают улицы Иркутска от снега

Город засыпает сугробами не первый день
Дарья БОЛЕСОВА
За ночь вывезли 1910 тонн снега

За ночь вывезли 1910 тонн снега

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на борьбу с капризами погоды привлекли 250 дорожных рабочих, которые расчищают снег. Они используют 100 единиц техники: это и погрузчики, и грузовики, и т.д. Ночами город уже расчищали, коммунальщики вывезли 1910 тонн снега. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- В дневные часы должны убираться второстепенные улицы и дворовые территории, ночью - проводиться работы на основных магистралях и мостовых сооружениях. Особое внимание важно уделить очистке тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, остановок общественного транспорта, необходимо усилить уборку возле социальных учреждений, - заявил Руслан Болотов.

Работу городских служб усилили еще к ночи вчерашнего дня. На дорогах образовались пробки из-за снегопада.