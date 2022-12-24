Отставку мэра Куйтунского района Алексея Мари приняла дума муниципалитета

Его место пока что занял заместитель. Фото: официальный ТГ-канал бывшего мэра Куйтунского района

Алексей Мари, который был мэром Куйтунского района, добровольно покинул пост. Он написал заявление об отставке, которое рассмотрели в думе муниципалитета. Депутаты приняли его решение и "отпустили" с поста. Об этом сообщает дума Куйтунского района.

- Депутаты приняли отставку по собственному желанию мэра Куйтунского района Алексея Мари. Временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель мэра Алексей Непомнящий. Дата досрочных муниципальных выборов будет назначена на заседании Думы в январе 2023 года, - рассказали в пресс-службе.

Ранее "КП-Иркутск" писала о священнике из Иркутской области, который записывает подкасты, помогающие людям. На видеоканал "Cельский Артемий" иерея Артемия Пономарева, настоятеля православного храма поселка Раздолье в Усольском районе, подписано свыше десяти тысяч человек. Блог ведет с 2019 года.

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