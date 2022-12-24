Изменения маршрутов №10т и №23 на Синюшиной горе в Иркутске начали действовать 24 декабря

В администрации заранее анонсировали изменения маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 декабря в Иркутске начали действовать изменения маршрутов общественного транспорта №10т и №23. Перенесли начальную и конечную остановки: если раньше автобусы ходили до "Реабилитационного центра", то теперь они будут останавливаться на "улице Маршала Конева". Об этом сообщает администрация Иркутска.

- При движении в направлении к центру города посадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте "Инфекционная больница", - рассказала глава департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Анна Дудкевич.

Изменения ввели с целью увеличить пропускную способность улицы Маршала Конева, особенно при выезде на Култукский тракт. Также важно улучшить обслуживание пассажиров, которым будет удобно уезжать от реабилитационного центра.

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