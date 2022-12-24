Ежегодная акция сбора подарков для детей из малоимущих семей стартовала в Иркутске

Можно подарить детям ощущение праздника, сделав доброе дело
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Иркутске стартовала ежегодная благотворительная акция "Подари сказку" - любой горожанин может порадовать детей из малоимущих семей и инвалидов, подарив подарок. Организатором акции выступил фонд "Доступная среда для инвалидов", его поддержал департамент здравоохранения и социальной помощи населению мэрии Иркутска.
- К сожалению, не все родители смогут подарить своим детям новогодние подарки. Но стать персональным волшебником для ребенка, создать праздничное настроение может каждый иркутянин, приняв участие в ежегодной благотворительной акции, – цитирует пресс-служба администрации директора фонда Марину Балдаеву.
Также Иркутск порадовал жителей Кировска, которому отправили деньги на украшение города. Средства сэкономили на новогоднем городском салюте - в этот раз его не будут устраивать.
Новогодние подарки можно передать в один из пунктов сбора по адресам:
Правобережный округ:
Фридриха Энгельса, 70 (офис Атоми, понедельник – суббота с 11 :00 до 18.00);
Франк-Каменецкого, 22 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).
Октябрьский округ:
проспект Маршала Жукова, 70/1 (кофейня Бриз, с 10:00 до 20:00);. ул. Байкальская, 203 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
ул. Карла Либкнехта, 262 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).
Свердловский округ:
Первомайский, 9 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
Геологов, 26 «в» (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
Чернышевского, 17 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).
Ленинский округ:
переулок Пулковский, 26 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
Баумана, 227 (опорный пункт МКУ «Город» с 10:00 до 17:00).