Ежегодная акция сбора подарков для детей из малоимущих семей стартовала в Иркутске

Можно подарить детям ощущение праздника, сделав доброе дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске стартовала ежегодная благотворительная акция "Подари сказку" - любой горожанин может порадовать детей из малоимущих семей и инвалидов, подарив подарок. Организатором акции выступил фонд "Доступная среда для инвалидов", его поддержал департамент здравоохранения и социальной помощи населению мэрии Иркутска.

- К сожалению, не все родители смогут подарить своим детям новогодние подарки. Но стать персональным волшебником для ребенка, создать праздничное настроение может каждый иркутянин, приняв участие в ежегодной благотворительной акции, – цитирует пресс-служба администрации директора фонда Марину Балдаеву.

Также Иркутск порадовал жителей Кировска, которому отправили деньги на украшение города. Средства сэкономили на новогоднем городском салюте - в этот раз его не будут устраивать.

Новогодние подарки можно передать в один из пунктов сбора по адресам:

Правобережный округ:

Фридриха Энгельса, 70 (офис Атоми, понедельник – суббота с 11 :00 до 18.00);

Франк-Каменецкого, 22 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Октябрьский округ:

проспект Маршала Жукова, 70/1 (кофейня Бриз, с 10:00 до 20:00);. ул. Байкальская, 203 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

ул. Карла Либкнехта, 262 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Свердловский округ:

Первомайский, 9 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

Геологов, 26 «в» (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

Чернышевского, 17 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).

Ленинский округ:

переулок Пулковский, 26 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

Баумана, 227 (опорный пункт МКУ «Город» с 10:00 до 17:00).