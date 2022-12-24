Орденом Мужества наградили потомственного военного из Иркутска, погибшего на Украине

Он воевал в Сирии и уже получал награды за боевые заслуги Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил орден Мужества семье Степана Полетаева, военного, который отдал жизнь за защиту страны в боях на Украине. Градоначальник отдал почести и поблагодарил родителей сибиряка за воспитание настоящего героя. Об этом сообщает Болотов в официальном ТГ-канале.

- Он был настоящим профессионалом своего дела: воевал в Сирии, награжден медалями за боевые заслуги и грамотой за отличные успехи. Потеря близких людей – большое горе и невосполнимая утрата. Но светлая, добрая память о человеке сильнее смерти. Выражаю искренние соболезнования родным Степана Владимировича Полетаева, - написал мэр.

Степан Полетаев был потомственным военным, он имел боевой опыт в Сирии и уже получал медали за заслуги перед Родиной. Его семью будут поддерживать в такой непростой момент.