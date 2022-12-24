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НовостиОбщество24 декабря 2022 11:30

13 водителей поймали на попытке пересечь реки вне переправ в Иркутской области

Их привлекли к административной ответственности
Дарья БОЛЕСОВА
В регионе работают 16 переправ

В регионе работают 16 переправ

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области подвели итоги рейдов на водоемах, покрытых льдом. Спасатели провели акцию "Безопасный лед", в рамках которой вылавливали нарушителей - они хотели пересечь реки вне организованных переправ. 13 человек стали фигурантами административных дел. Об этом сообщили в МЧС Приангарья.

- Было перекрыто 38 мест возможного выезда автомобильного транспорта на лед. Также в потенциально опасных местах дополнительно установлено 267 запрещающих знаков и информационных аншлагов, - рассказали в ведомстве.

Больше всего нарушителей остановили в Зиминском районе, также водителей поймали в Киренском, Усть-Удинском, Нижнеудинском, Тайшетском и Усольском районах региона. Сейчас на территории области работают 16 ледовых переправ, по которым можно безопасно пересечь реку. Планируют открыть еще 46.