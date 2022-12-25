Что принесет погода в Иркутске 25 декабря 2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 25 декабря 2022 снова обещает горожанам снег. Небольшие осадки будут идти временами в течение дня. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 25 декабря 2022: прогноз синоптиков

- В городе переменная облачность, местами небольшой снег, - уточняют прогноз метеорологи. – Дует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Ожидаем днем температурные показатели в пределах -15…-17 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, составляет 734 миллиметра ртутного столба, что для данного времени года в областном центре является повышенным показателем. Влажность воздуха в столице Приангарья также высока – 91%.

Такой будет погода в Иркутске 25 декабря 2022, что же касается прогноза по региону – в Иркутской области сегодня также переменная облачность, осадки, ветер 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -14…-19, если небо закроют облака, похолодает до -24…-29.

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