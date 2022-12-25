Восемь пожаров потушили спасатели Иркутской области за сутки Фото: архив "КП"

В Приангарье за минувшие сутки, 24 декабря, спасатели региона потушили восемь пожаров. Дважды они выезжали бороться с пламенем в частных домах, дважды на тушение хозяйственных построек. Также два раза поступали сообщения о горящих гаражах. Еще горела баня и другие постройки. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За сутки на пожарах погиб один человек, - поделились в Главке. – Больше травмированных нет.

Среди наиболее частых причин возникновения пламени в помещениях – короткое замыкание электропроводки. Из-за этого огонь возник в пяти случаях из восьми за сутки. Также пожары два раза возникли из-за неисправности печного отопления. Один раз из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. В связи с этим спасатели МЧС просят доверять ремонт и проведение электропроводки в зданиях только профессионалам, а также рекомендуют проверить ее состояние в своих домах.

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