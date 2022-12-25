За смерть 19-летнего рабочего осудят предпринимателя в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это случилось в марте 2022 года. 19-летнего парня доставили в больницу после падения с крыши четырехэтажного здания в Иркутске на улице Чудотворская. В тот день он выполнял работы на стройке без страховочного троса с привязью и даже каски. Спустя какое-то время в пострадавший скончался. Ответит за его смерть в суде предприниматель – организатор кровельных работ. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службах СУ СК РФ по Иркутской области и прокуратуре региона.

- 30-летний предприниматель организовал проведение высотных домов и допустил к их выполнению 19-летнего молодого человека без оформления трудовых отношений, прохождения им необходимого медицинского осмотра, - говорят специалисты. – Кроме того, молодой человек даже не прошел инструктажа и стажировки на рабочем месте.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование дела сейчас завершено и передано в Кировский суд Иркутска для рассмотрения. Обвиняемому грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

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