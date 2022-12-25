Житель деревни Лохово погиб на пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье за сутки потушили восемь пожаров. Один из них, к несчастью. Закончился трагедией. Из горящего дома в деревне Лохово не смог выбраться его 59-летний владелец. Сообщение о пожаре поступило 24 декабря. Когда пожарные прибыли к месту, деревянное одноэтажное здание уже было охвачено огнем полностью. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Также к тому времени произошло обрушение кровли и стен, - говорят спасатели. – О том, что в доме может быть человек, сообщили соседи.

Пожарные потушили пламя за полчаса. К сожалению, соседи оказались правы. При разборе завалов было найдено тело погибшего мужчины.

- Что стало причиной пожара уже известно, это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - говорят в МЧС региона.

Спасатели рекомендуют проверить состояние печей и дымоходов всем владельцам печного отопления, а также установить пожарный извещатель. Он поможет обнаружить дым от огня на ранней стадии – это может спасти жизни.

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