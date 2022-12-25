Навигация на Байкале закрыта с 25 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье завершилась навигация на Байкале. За спуск лодок на воду грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Навигация на озере запрещена до 15 мая, - говорят спасатели. - Исключение составляют случаи пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в целях проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности людей либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения.

Стоит отметить, что навигация на других водоемах региона завершилась гораздо раньше. Теперь для маломерных судов они будут доступны только весной. По Ангаре лодки снова смогут ходить с 1 марта, на остальных реках области – с 1 мая. На водохранилищах сезон начнется и того позже (также как и на Байкале) – с 15 мая.

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