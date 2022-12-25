1000 дворников чистят общественные пространства Иркутска от снега 25 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Декабрь образца 2022 богат снегопадами. Небесная канцелярия не дает передышки коммунальщикам. Работают они в круглосуточном режиме. Так за минувшие сутки с городских улиц вывезли 1400 тонн снега и продолжают вывозить. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города Иркутска.

Над чистотой общественных пространств столицы Приангарья – скверов, парков – а также тротуаров, переходов и остановок транспорта 25 декабря трудятся около тысячи дворников. Также приводят в порядок лестницы, убирая с них снег и наледь.

- Во всем городе выполняется разметание и противогололедная обработка магистральных дорог, - говорят в мэрии. - Задействованы комбинированные дорожные машины, бобкеты грейдеры, тракторощетки, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы. Всего более ста спецмашин нескольких организаций.

Рабочие признаются, что быстро убрать последствие осадков в нашем большом городе не так то просто, поэтому просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и не создавать помех работающей спецтехнике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08