Экспорт мороженого в Китай и Монголию вырос в Иркутской области Фото: Александр ГЛУЗ

В экспорте молочной продукции региона лидирует мороженое. В основном лакомиться десертом из Сибири любят жители Китая и Монголии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Доля мороженого в общем экспорте молочной продукции Приангарья составляет 90%, - говорят специалисты. – В этом году поставки в другие страны увеличились на 19 %.

Напомним, ранее региональное правительство сообщало, что в целом Иркутская область нарастила экспорт всех товаров на 17.7%. Продукция Приангарья востребована не только в Китае и Монголии, но также в Узбекистане, Белоруссии и Казахстане.

Кстати, в Монголии всех россиян ждут в новогодние каникулы. Отели, рестораны и магазины предлагают хорошие скидки. Корреспондент «Комсомолки» побывала там накануне и поделилась пятью причинами, почему стоит съездить в Монголию, а также ради чего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08