Экспорт мороженого в Китай и Монголию вырос в Иркутской области
Фото: Александр ГЛУЗ
В экспорте молочной продукции региона лидирует мороженое. В основном лакомиться десертом из Сибири любят жители Китая и Монголии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
- Доля мороженого в общем экспорте молочной продукции Приангарья составляет 90%, - говорят специалисты. – В этом году поставки в другие страны увеличились на 19 %.
Напомним, ранее региональное правительство сообщало, что в целом Иркутская область нарастила экспорт всех товаров на 17.7%. Продукция Приангарья востребована не только в Китае и Монголии, но также в Узбекистане, Белоруссии и Казахстане.
Кстати, в Монголии всех россиян ждут в новогодние каникулы. Отели, рестораны и магазины предлагают хорошие скидки. Корреспондент «Комсомолки» побывала там накануне и поделилась пятью причинами, почему стоит съездить в Монголию, а также ради чего.
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