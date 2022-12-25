Количество осадков в декабре превысило месячную норму в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья погода в декабре выдалась весьма снежной. В областном центре накануне больше суток шел снег. За выходные выпало 7 мм осадков. В городе количество осадков за 25 дней уже превысило месячную норму осадков. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Норма для декабря в нашем городе 18 мм осадков, уже выпало 25 мм, - поделился глава города.

Коммунальщикам в связи с этим отдыхать некогда. Работают круглые сутки. Ночью вывезли 1400 тонн снега. Днем, 25 декабря, улицы приводят в порядок рабочие на ста спецмашинах, общественные пространства чистят больше 1000 дворников. В первую очередь снег сметают с лестниц и крутых спусков, остановок общественного транспорта.

Напомним, что и сегодня синоптики Иркутского Гидрометцентра обещали в региональном центре осадки.

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