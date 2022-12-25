Специалисты иркутского центра проблем здоровья семьи посетили минздрав Забайкалья. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

Иркутские специалисты из Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека посетили минздрав Забайкалья. Коллеги обсуждали варианты сотрудничества между двумя регионами. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.

Обсуждались возможности совместной работы именно по развитию детского здравоохранения.

- В том числе поднимались вопросы оказание медицинской помощи в сложных клинических случаях, - говорят врачи соседнего региона. – Поездка была проведена в рамках начала работы с 1 января 2023 года федерального проекта и расширенного неонатального скрининга новорожденным.

Напомним, в Иркутской области сейчас растет заболеваемость ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Из-за этого Роспотребнадзор Приангарья даже ввел ограничения на проведения новогодних праздников в образовательных учреждениях региона - подробности.

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