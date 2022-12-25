Эндоскопическая стойка для хирургических операций появилась в больнице Братска. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области
В Братской районной больнице появилась современная эндоскопическая стойка. С ее помощью хирурги будут проводить сложные операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.
- Оборудование позволит более качественно удалять желчный пузырь и червеобразный отросток слепой кишки, обследовать матку, мочевой пузырь, а также выполнять все гинекологические лапароскопические операции, - отмечают специалисты.
Стоимость стойки более шести миллионов рублей. Ее приобретение стало возможным благодаря проекту модернизации первичного звена здравоохранения региона. В рамках этой программы приобрели уже 57 «приборов». До конца года придет поставка с еще семью единицами оборудования.
Стоит отметить, что в регионе сейчас растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Специалисты Роспотребнадзора даже ввели ограничения на проведения детских утренников - подробности.
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