Движение транспорта на улице Подгорная перекрыто из-за пожара в Иркутске 25 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске спасатели тушат пожар в многоквартирном деревянном доме на улице Подгорная. Из-за работы пожарных на данном участке магистрали полностью перекрыто движение транспорта. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 21.00 от жильцов дома, - говорят в региональном МЧС. – Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Всех людей из дома эвакуировали.

Где пережидают жильцы? Мэрия Иркутска выделила для них автобус для временного размещения, чтобы они могли там согреться.

- Причина пожара пока не установлена, идет тушение, - говорят спасатели.

После завершения к работе приступят дознаватели, им и предстоит выяснить, из-за чего в квартире разгорелось пламя. Площадь пожара - 110 квадратных метров.

Напомним, что в Иркутской области за минувшие сутки потушили восемь пожаров. Один из них закончился трагедией, погиб 59-летний мужчина.

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