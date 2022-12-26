8-балльные пробки образовались на дорогах Иркутска утром 26 декабря Фото: Василий Вахрин

Ранним утром понедельника, когда иркутяне спешили на работу, город замедлился в пробках. Водители были вынуждены "стоять" в заторах на улицах Декабрьских Событий, Карда Либкнехта, Маяковского, 1-ой Советской, Седова, Лермонтова, Старо-Кузьмихинской и других. ДТП усугубило ситуацию на Академическом мосту. Об этом сообщают на сайте сервиса "Яндекс.Пробки".

Согласно данным специалистов, пробки утром 26 декабря оцениваются в 8 баллов.

Напомним, часть жителей Иркутской области дважды получит пенсию в преддверии Нового года 2023. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. Рассказываем, кого ждет "подарок" 30 декабря.