Стало известно об изменении расписания автобусов Ангарск - Иркутск в преддверии Нового года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Компании-перевозчики готовятся к Новому году и продолжительным праздникам. Об изменении в расписании заявила фирма, обслуживающая рейс Ангарск-Иркутск, сообщают представители на официальном сайте.

В последний раз в уходящем 2022 году автобус № 372 поедет от остановки «Баргузин» в Ангарске до «Пионера» в Иркутске в 18:25, что на 3 часа раньше обычного. В остальные дни самый поздний маршрут будет отходить в 21:00. 1 и 2 января уехать из города нефтехимиков в областной центр можно будет с 10 утра, а не с 6. При этом интервал между рейсами будет составлять 20-30 минут.

Автобус № 375 в преддверии Нового года отъедет от ТЦ «Баргузин» в 18:15. В первые два дня каникул он будет начинать работу в 10:15. Интервал - около часа. С 3 января расписание будет меняться. Первый рейс запланирован на 06:30, последний - на 18:15. Временная разница между автобусами сократиться до 30 минут.