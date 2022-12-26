Двое детей попали под колеса иномарки, катаясь на ватрушке в Слюдянке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские забавы едва не обернулись трагедией в Слюдянке в воскресенье вечером. Женщина привязала веревкой к автомобилю Toyota Vitz ватрушку, на которую посадила двоих школьников. При заносе их вынесло на встречку, где несовершеннолетние столкнулись с бампером иномарки Toyota Mark II. Водитель пытался уйти от столкновения, но слишком поздно увидел движущихся в его сторону детей. При этом на улице стоял сильный снегопад. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД России по Иркутской области.

- Госавтоинспекторами проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия и выясняются все причины произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в начале декабря текущего года 15-летний подросток катался на снегокате и попал под встречную легковушку. Он прицепил снегокат тросом к ВАЗу, за рулем которого был его 18-летний друг. Только вот прав у водителя не было, из-за тот не смог справиться с управлением на снежной дороге, когда его стало уводить в занос.