Из-за гибели ребенка и бабушки на пожаре в Усть-Илимском районе СК завел дело Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Следком завел уголовное дело по факту смерти 69-летней женщины и ее 8-летней внучки на пожаре в жилом доме в Усть-Илимском районе. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии. По предварительным данным, огонь начал распространяться по жилищу из-за неисправного электрического теплого пола, накрытого ковром. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- 25 декабря произошло возгорание в жилом доме по в поселке Железнодорожный. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших. По данному факту следственным отделом по Усть-Илимск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - отметили в ведомстве.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК. На место выезжал Усть-Илимский межрайонный прокурор. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности.