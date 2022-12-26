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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 5:06

Водитель Toyota Corolla погиб при лобовом столкновении с фурой в Тулунском районе

59-летний мужчина пошел на обгон на участке трассы, где это запрещено
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Водитель Toyota Corolla погиб при лобовом столкновении с фурой в Тулунском районе

Водитель Toyota Corolla погиб при лобовом столкновении с фурой в Тулунском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обгон в запрещенном месте стоил 59-летнему водителю жизни в Тулунском районе. ДТП произошло накануне утром на трассе Р-255 «Сибирь». На 1476 километре мужчина выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с грузовиком «Mercedes-Benz». Из-за сильного удара нарушитель скончался на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время по факту данного ДТП назначена проверка, выясняются все факты и обстоятельства произошедшего, - отмечают в ведомстве.

Напомним, СК завел уголовное дело после гибели 69-летней женщины и ее внучки при пожаре в Усть-Илимском районе. Рассматриваются признаки причинения смерти по неосторожности. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии. По предварительным данным, огонь начал распространяться по жилищу из-за неисправного электрического теплого пола, накрытого ковром.