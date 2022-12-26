За выходные с дорог и мостов Иркутска вывезли более 5200 тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В минувшие выходные дорожным службам пришлось работать в усиленном режиме. Только за 24 и 25 декабря с основных магистралей и мостов областного центра вывезли более 5200 тонн снега. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Работы по очистке города ведутся круглосуточно, - отметил исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. - Вывоз снега выполняем преимущественно в ночное время, чтобы не затруднять проезд транспорта. В дневные часы проводим разметание проезжей части, очистку тротуаров, пешеходных переходов, подходов к социальным учреждениям, остановок общественного транспорта ручным и механизированным способом.

На борьбу с последствиями снегопада в парках и скверах вышли работники предприятий «Городская среда» и «Горзеленхоз». А приводили в порядок придомовые территории около 1000 дворников из управляющих компаний.

Напомним, до новогодних праздников осталась последняя рабочая неделя. В дни, когда многим предстоит выбираться из дома на работу ранним утром, полезно знать, какие сюрпризы приготовила природа. Так какой же будет погода в Иркутске на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023. Увы, придется немного разочаровать: небесная канцелярия в этот раз решила преподнести суровое испытание перед новогодними каникулами.