Более 98% одиннадцатиклассников Иркутской области успешно сдали итоговое сочинение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 98 процентов выпускников школ Приангарья получили зачет за итоговое сочинение, которое является бессрочным допуском к ГИА. Из 12 308 одиннадцатиклассников не справились с заданием лишь 188 ребят. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Выпускники, получившие незачет, не явившиеся в основной день для написания итоговой работы или не завершившие ее по уважительным причинам, смогут выполнить задание 1 февраля и 3 мая 2023 года, - отметили в правительстве региона.

Напомним, накануне вечером в Слюдянке женщина привязала веревкой к автомобилю тюбинг, на которой катала двух школьников. При заносе их вынесло на встречку, где дети въехали в бампер авто Toyota Mark II. Детей отвезли в больницу.