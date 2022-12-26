Заявки на участие в конкурсе «Почетная семья Иркутской области» принимают с 1 января Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Иркутской области приглашают поучаствовать в специальном конкурсе и попытаться выиграть в одной из номинаций: «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приемная семья». Для начала одному из супругов нужно с 1 января по 10 февраля отправить сканы заявления об участии на адрес электронной почты учреждения соцзащиты по месту жительства, а также приложить необходимые документы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- На втором этапе конкурса материалы победителей первого этапа рассматривает конкурсная комиссия. Решение о победителях принимается коллегиально, путем голосования, - рассказали в правительстве региона. - С полным перечнем необходимых документов и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте министерства соцзащиты.

Напомним, большого праздничного салюта в этот Новый год в Иркутске не будет, но от запуска фейерверков горожане, конечно же, не откажутся. Определены специальные площадки для новогодних фейерверков. Только по региону их будет 149, а 64 из них расположат в Иркутске. Список с адресами уже опубликован.